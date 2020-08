Offshore, Bertolino (Alleanza di centro): "Spiragli per il settore oil&gas"

"A seguto della riammisione di alcuni emendamenti al Dl semplificazioni, si apre finalmente uno spiraglio per il settore italiano dell’oil&gas attorno al quale gravitano decine di migliaia di lavoratori rappresentando una fetta importante di economia". A parlare è Mauro Bertolino, coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori. "Gli anni che si impiegheranno per la transizione energetica verso la cosidetta energia pulita vedranno ancora protagonista il gas e riteniamo che sia fondamentale per il nostro paese sfruttare anche il gas italiano, riducendo i costi dell’energia per gli utenti, l’inquinamento dovutro al trasporto del gas da altri paesi senza asservirci a essi permettendo alle aziende del settore di trasformarsi in aziende più “green” diversificando le prorie competenze invece di essere costrette a chiudere i battenti - continua Bertolino - Il comune di Ravenna ospita uno dei distretti più importanti del settore ed è quindi fondamentale creare ancor più sinergia fra le forze politiche e sociali della città per una rinscita del settore. Ben vengano i nuovi progetti green, come il parco eolico, da inserire in una più ampia visione di transizione energetica imprescindibile dal gas sia per motivi tecnici che per motivi economici".

