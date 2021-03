Omc, pesca e mascherine a scuola: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 2 marzo alle 15.30 si riunirà il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto

Martedì 2 marzo alle 15.30 si riunirà il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Fiumi ravennati invasi da cooperative di pesca comacchiesi. Procedure di concessione inammissibili”, presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Stop alle mascherine a scuola in modalità statica”, presentato da Emanuele Panizza (Gruppo Misto); “Omc rinviato a settembre: dove?”, presentato da Samantha Tardi (CambieRà).

Seguiranno le interrogazioni: "Sistemi di videosorveglianza a Mezzano", presentata dal consigliere Rudy Gatta (Pd); "Bando regionale per distribuzione gratuita di piante forestali” a cura della consigliera Maria Cristina Gottarelli (Pd); “Per un parco Baronio più attraente e fruibile”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna). Sarà quindi trattata la proposta di deliberazione “Rimodulazione del contributo aggiuntivo per opere pubbliche di sostenibilità, previsto dall'articolo 18 delle norme tecniche di attuazione del Poc darsena”, che sarà illustrata dall’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte.

Seguirà la proposta di ratifica della deliberazione di giunta comunale “Variazioni di bilancio di previsione 2021/2023 - anno 2021 - per recepimento risorse da comune di Cervia da destinare a misure urgenti di solidarietà' alimentare", da parte dell’assessora al Bilancio e ai Servizi sociali Valentina Morigi. Sarà quindi trattata la mozione “Manifestazioni sagre feste spettacoli rispetto delle normative” presentata da Emanuele Panizza (gruppo misto).

Infine gli ordini del giorno “Sostegno alle proposte di legge contro i neofascismi” e “Ravenna si unisca alla lista delle città che chiedono la fine dell’embargo a Cuba” di Massimo Manzoli (Ravenna in Comune); “Per sostenere l'alimentazione ad idrogeno del treno di Dante sulla linea Firenze-Faenza-Ravenna" a cura di Patrizia Strocchi (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Articolo 1 –Mdp); Michele Distaso (Sinistra per Ravenna); Michele Casadio (Italia Viva); Daniele Perini (Ama Ravenna).