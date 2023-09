Diventa operativo il gruppo territoriale del M5S: il rappresentante di Ravenna sarà Simone Angelici

Da giovedì anche il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Ravenna è entrato pienamente in funzione. Durante la prima riunione operativa sono stati completati gli adempimenti preliminari ed è stato eletto Simone Angelici che sarà il nuovo rappresentante del gruppo. “Tanto entusiasmo e grande partecipazione anche a Ravenna, per l’entrata in funzione dei nostri nuovi organismi territoriali cui sarà assegnato il compito di migliorare la nostra organizzazione in modo capillare ma anche la gestione delle proposte e delle istanze locali. Lo abbiamo fatto senza uniformarci ai partiti tradizionali. Il Movimento 5 Stelle resta l’unica forza politica che consente una reale partecipazione da parte di attivisti e cittadini che potranno così contribuire al cambiamento del Paese. Auguriamo quindi buon lavoro al neo-rappresentante eletto e a tutto il gruppo territoriale di Ravenna”. Così in una nota i coordinatori regionali per l’Emilia-Romagna, Marco Croatti e Gabriele Lanzi e il coordinatore provinciale Massimo Bosi.