Opposizione infuriata per il via libera alla sala slot: "Una scelta azzardata e sbagliata"

"La scelta dell’Amministrazione comunale di autorizzare per un periodo massimo di 10 anni una nuova sala giochi in via Granarolo è una scelta azzardata e sbagliata", questo il commento di Roberta Conti, segretaria della Lega a Faenza, alla notizia del via libera del Comune manfredo alla sala slot di via Granarolo. La segretaria del Carroccio appare sorpresa dal superamento della delibera dell’Unione della Romagna Faentina che fu approvata all’unanimità con 26 votanti alla fine di dicembre. "In quell’occasione è stata allargata l’area dei luoghi sensibili proprio oltre la zona della futura sala giochi che sarebbe interamente dentro l’area sensibile. Noi non siamo contro alle sale giochi, ma pensiamo al futuro dalla città e alla sua sicurezza. Vorremmo una città aperta ai giovani e con opportunità di crescita e di sviluppo, con università, start up, aziende che propongono posti di lavoro e prodotti innovativi, non sale giochi - spiega la Lega, secondo cui per le sale giochi sarebbe - opportuno scegliere i luoghi adatti al posizionamento di tali strutture, rispettando le regole e delibere".

“Che non si pensi che la Lega sia contraria allo sviluppo imprenditoriale della città e alla crescita di opportunità – ribadisce Conti – è semplicemente fuori luogo una sala giochi in quell’area di via Granarolo. Non vi è bisogno di spiegare altro. Chiederemo ulteriori chiarimenti - conclude – in Consiglio Comunale, ma siamo certi che la sicurezza del territorio ne risentirà. La Giunta non ha lungimiranza, non rispetta le regole, vive alla giornata, aspettando che si faccia sera”.

Sul tema interviene anche Alessandro Vitali, dirigente comunale del Popolo della Famiglia, che commenta "La concessione all'esercizio commerciale di slot nelle vicinanze di una scuola, parco e chiesa è uno schiaffo ai residenti ed alla città - e continua - Nonostante la raccolta firme dei cittadini, la prossimità di una scuola, di parco pubblico, di una società sportiva e di una Chiesa, si darà avvio ai lavori per la creazione della nuova attività commerciale.

Come Popolo della Famiglia riteniamo gravissime le responsabilità politiche e sociali dell'Amministrazione Isola".

Vitali ricorda che "la Ragione Emilia-Romagna si impegna con bandi ad hoc per operare sui territori contro la piaga sociale della dipendenza da gioco, la ludopatia, una malattia vera e propria. Nel 2023 sono stati circa 3 i milioni di euro stanziati per permettere l'assistenza sanitaria agli individui affetti da ludopatia. Una malattia che si ripercuote poi sulle famiglie dei giocatori. Un impegno che evidentemente, per qualche ragione a noi ancora sconosciuta, poco importa alla attuale amministrazione - e conclude - Riteniamo che l'apertura di questa maxi attività sia ai limiti delle normative vigenti: inutile poi farla chiudere tra 10 anni. Non cambiano gli effetti che il gioco d'azzardo ha sulla società. Quella di oggi è una gravissima sconfitta culturale e sociale per Faenza".