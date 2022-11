Ordine pubblico, Forza Italia: "Scene da far west a Ravenna, tolleranza zero"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Che vi sia un evidente problema di ordine pubblico è sotto gli occhi di tutti i cittadini, i quali assistono increduli a scene da far west nelle nostre strade, anche centralissime. Scene che si susseguono oramai con cadenza quasi quotidiana: furti (Ravenna è anche quest’anno nella top 5 delle città più insicure d’Italia per numero di rapine) e accoltellamenti sotto gli occhi basiti dei turisti, la delinquenza dilaga imperterrita. Basta navigare sulle piattaforme social per scovare video amatoriali, girati a Ravenna, i quali testimoniano ed avvalorano purtroppo le nostre parole. Da Palazzo Merlato bocche cucite oppure provvedimenti talmente inconsistenti da apparire grotteschi: eliminiamo le panchine dalle piazze in modo che i delinquenti abituali non vi possano più scorrazzare, comodamente seduti.. Tolleranza zero: chiediamo ancora una vera sinergia fra Prefettura, Forze dell'Ordine, Comune e le varie Associazioni di Volontariato. È necessario ed indifferibile creare un pool atto a smantellare queste sacche di criminalità, che rendono Ravenna insicura e invivibile. Ormai le promesse non bastano più, bisogna immediatamente agire al fine di riportare la legalità in città.

Nicola Tritto ed Eleonora Zanolli, Fratelli d'Italia