"Ortazzo-Ortazzino di nuovo in vendita": la Pigna chiede di aiutare il Parco del Delta ad acquistare l'area

"L'area Ortazzo-Ortazzino sta per essere nuovamente venduta". A tornare sul caso dell'area naturalistica nel Parco del Delta acquistata nei mesi scorsi da una società immobiliare è la lista civica la Pigna. "La rivendita che sta per essere attuata prevede una notevole plusvalenza (oltre il 100%) sull'area naturalistica - spiega la capogruppo Veronica Verlicchi - Il sindaco Michele de Pascale e il Presidente della Regione Stefano Bonaccini non hanno davvero più alibi: devono intervenire immediatamente per fare ciò che non hanno fatto in precedenza, quando lasciarono l'acquisto dell'Ortazzo-Ortazzino da parte di Cpi Real Estate Italy Spa a marzo 2023. Chiediamo allora che Comune e Regione sostengano economicamente e con garanzie l'Ente Parco Delta del Po nell'esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'area naturalistica protetta".

Il Parco del Delta del Po, infatti, nei mesi scorsi aveva spiegato di essersi attivato per acquistare l'area, ma di essersi visto rifiutare la richiesta di mutuo dovendo dunque accettare che l'area tornasse in mano al privato. La società immobiliare ora "ha sottoscritto lo scorso 7 settembre, con una società agricola del ferrarese - parte di un grande gruppo agricolo privato - un contratto preliminare di compravendita per la sua cessione per un prezzo di poco superiore a 1.050.000 euro - annuncia Verlicchi - Il preliminare prevede che il contratto notarile di trasferimento avvenga entro e non oltre il 15 marzo 2024. É fondamentale quindi che il Comune di Ravenna si affretti disponendo gli aiuti finanziariamente necessari e/o con la prestazione di eventuali garanzie per l'accensione di un finanziamento da parte dell'Ente Parco Delta del Po, consentendo allo stesso di esercitare il diritto di prelazione per acquistare l'Ortazzo-Ortazzino. Magari in concorso con la Regione Emilia Romagna".

Il preliminare di compravendita, acquisito con l'accesso agli atti, "è stato notificato all'Ente Parco Delta del Po in data 11 settembre 2023 - spiega la consigliera d'opposizione - Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. Per l'Ente Parco Delta del Po restano quindi a disposizione poche settimane per esercitare il diritto di prelazione, che scadrà il 10 dicembre prossimo. A nostro avviso, non è un caso che la seduta delle commissioni consiliari che devono discutere, prima del voto in Consiglio Comunale, la mozione de La Pigna per l'acquisto dell'Ortazzo-Ortazzino sia stata fissata all'11 dicembre, giorno successivo alla scadenza dell'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisizione dell'area, procrastinando la data inizalmente prevista a metà novembre".

Il gruppo consiliare La Pigna in queste settimane spiega di aver presentato diversi accessi agli atti all'Ente Parco Delta del Po, al Comune di Ravenna e a Ravenna Entrate per conoscere i contorni dell'intera vicenda e per capire l'evoluzione della stessa. "Dall'esame della corposa documentazione ricevuta - conclude Verlicchi - abbiamo potuto fare chiarezza su diversi aspetti non chiari della vicenda Ortazzo-Ortazzino, dando voce ai silenzi assordanti provenienti da sindaco e predisente della Regione". Di tutto ciò si discuterà nel corso di una conferenza stampa indetta dalla Pigna nei prossimi giorni.