Ospedale, Mastacchi (Rete Civica): "La Regione intervenga per risolvere i problemi del pronto soccorso"

"La Regione intervenga per risolvere i problemi del pronto soccorso di Ravenna". A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere Marco Mastacchi (Rete Civica), che ricorda come "non avere provveduto in tempo, negli anni passati, a realizzare un’organizzazione dell’organico adeguata alle esigenze e alle possibili emergenze ha portato a ridurre i dirigenti medici nei reparti per rimpinguare il pronto soccorso il cui personale è ridotto all’osso e soggetto a turni massacranti: i medici e gli operatori sanitari stanno facendo veri e propri miracoli, un anno di sacrifici enormi, fronteggiando uno sforzo di risposta smisurato e senza paragoni".

Il consigliere sottolinea come "a causa del rilevante quantitativo di straordinario erogato dall’azienda sanitaria, per far fronte ai problemi di mancanza di personale, e dell'indennità erogate alle unità operative individuate come reparti Covid il fondo destinato alle progressioni economiche orizzontali è stato esaurito: la notizia ha già messo in forte fibrillazione il personale potenzialmente coinvolto, in quanto oltre a dover fare un altro mestiere, ovvero operatori di pronto soccorso con il perenne rischio di trovarsi in situazioni che non sono in grado di gestire, si vedono anche sfumare la possibilità di progredire economicamente".

Da qui l'atto ispettivo per sapere dall'amministrazione regionale "se non ritenga opportuno stimolare un dialogo tra le parti per facilitare un confronto a garanzia di eque condizioni retributive e occupazionali" e "se e in che modo intende intervenire per gestire la situazione emergenziale relativa alla carenza e alla riorganizzazione di personale sanitario, nonché in ordine agli interventi strutturali del pronto soccorso di Ravenna, che con questa seconda ondata viene quotidianamente messo a dura prova".