Paolo Bocchini è il nuovo segretario amministrativo del Pri ravennate

L’esecutivo provinciale del PRI di Ravenna, nella seduta del 22 maggio scorso, su proposta del Segretario provinciale Laura Beltrami, ha eletto all’unanimità Paolo Bocchini quale Segretario Amministrativo provinciale. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna, Paolo Bocchini in città svolge l’attività professionale di commercialista, iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ravenna. Repubblicano iscritto alla storica Sezione “Goffredo Mameli” di via Ravegnana, Bocchini svolgerà il proprio mandato di amministratore dell’Edera lavorando di concerto con le Segreterie Regionale, Provinciale e Comunale anche per supportare i prossimi delicati appuntamenti elettorali.