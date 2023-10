Parcheggi gratuiti a Natale, Grandi (Viva Ra): La giunta quest’anno ci pensi per tempo"

La giunta metta in atto "anche per il 2023 il provvedimento che preveda la sosta gratuita nella zona del centro per il periodo natalizio, provvedendovi per tempo e dandone il necessario eco e diffondendo al massimo l’informazione, al fine di renderne massima l’efficacia". A chiederlo è il capogruppo di Viva Ravenna Nicola Grandi.

Il consigliere della lista civica ricorda infatti come nel novembre del 2022, il Comune di Ravenna aveva inizialmente annunciato che la sosta gratuita nella zona del centro per il periodo natalizio non sarebbe stata riproposta, "il 7 dicembre del 2022 arrivò però un dietro front con una retromarcia che ebbe dell’imbarazzante: con delibera di giunta da venerdì 9 dicembre a sabato 24 dicembre del 2022 infatti si decise che tutti i parcheggi regolamentati con parcometro gestiti da Azimut sarebbero stati resi gratuiti dalle 16.30, (ad eccezione di quello di piazza Baracca, gratuito dalle 18.30) decisione alla quale si aggiunse la gratuità del servizio di trasporto pubblico locale prevista per i giorni 23 e 24 dicembre".

"Per il 2023 ad oggi nessuna dichiarazione è stata fatta riguardo ad un eventuale analogo provvedimento - rileva Grandi - ma le esigenze dei commercianti, le problematiche di accesso e le necessità di dare il massimo supporto alle attività commerciali nel periodo natalizio rimangono le stesse di un anno fa e si sono forse incrementate alla luce del susseguirsi di eventi avversi di diverso tipo, che certamente non hanno aiutato il mondo del commercio".