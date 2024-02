Parcheggi per disabili, Spadoni (LpRa): "Aggiornare la pianificazione degli spazi sosta riservati"

"La mappatura degli spazi riservati alla sosta dei disabili nel centro storico dovrebbe essere periodicamente aggiornata allo scopo anche di rendere noti, anche attraverso una semplice guida pratica, i posti a loro disposizione". Lo afferma Gianfranco Spadoni, esponente di Lista per Ravenna, che ricorda come la legge preveda che "nelle aree di parcheggio pubblico o private aperte al pubblico debba essere riservato un posto alle persone disabili ogni venti posti o almeno due per 50 posti. Tuttavia - aggiunge Spadoni - ogni singola amministrazione comunale dovrebbe porre le maggiori attenzione e sensibilità per aderire alle necessità delle persone con capacità di deambulazione alquanto ridotta. Anche quella di Ravenna dovrebbe farsi carico di questa problematica, apparentemente di ordinaria amministrazione, ma che in realtà rappresenta un bisogno di primaria importanza per rendere la città agibile e praticabile da tutti in autonomia. “Ravenna città ospitale” non può compiacersi solo di questo facile slogan, ma dovrebbe accogliere in concreto gli appelli che provengono dalle persone meno attrezzate a goderne".

Per Spadoni è evidente "la necessità di aggiornare in tal senso la pianificazione degli spazi sosta nel cuore storico di Ravenna. In piazza Garibaldi gli stalli riservati ai disabili sono giustamente quattro, ma in piazza Kennedy sono ridotti al minimo, mentre addirittura non ne esiste uno nelle centralissime via Matteotti, via IV Novembre, piazza Andrea Costa, piazza XX Settembre (detta anche dell’Aquila) e via Mentana, dense di uffici e servizi di pubblica utilità, attività commerciali, ecc. Una soluzione concreta potrebbe essere - conclude Spadoni - ricavarne alcuni in via Zirardini, che, confluendo essa in piazza XX Settembre, renderebbero accessibili ai disabili anche i luoghi posti nelle immediate vicinanze. Quanto sopra verrà rappresentato da Lista per Ravenna alla Giunta comunale, attraverso un’interrogazione al sindaco".