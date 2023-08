Parcheggi "selvaggi" nei lidi cervesi: "Di questo passo diventeremo Milano Marmitta"

Sono tante le località balneari sulla costa romagnola che d'estate soffrono il "problema parcheggi". Tra queste anche certe zone di Cervia e Milano Marittima. E così i frequentatori delle spiagge spesso si "inventano" parcheggi un po' ovunque, lasciando la propria auto a bordo strada o nel primo spiazzo libero che si trova.

Sulla problematica il gruppo consiliare Romagna Cervese ha presentato un'interrogazione: "È risaputo che la nostra città giardino, e in particolare Milano Marittima, prevalentemente nei mesi di luglio/agosto soffre della problematica “parcheggi”, soprattutto anche a seguito della nascita del nuovo lungomare ciclo-pedonale che ha, di fatto, eliminato posti auto - si legge nell'interrogazione - Codesta criticità risulta ormai consolidata e parrebbe che una parte dell’utenza che frequenta Milano Marittima, sapendo di essere praticamente impunita, decida arbitrariamente di parcheggiare il proprio autoveicolo dappertutto, tranne che negli stalli blu: condotta, questa, che può essere sanzionata solamente dalla Polizia Locale e non dal personale ausiliario, che può limitarsi solo al controllo del tagliando orario applicato sul cruscotto degli automezzi parcheggiati".

Il capogruppo Gianluca Salomoni ha scattato alcune foto che ritraggono le auto parcheggiate a bordo strada vicino alla pineta. "Ciò che si può notare nelle fotografie rappresenta la realtà quotidiana di via Jelenia Gora, ove parecchi indisciplinati automobilisti, consci che la Polizia locale sarà sicuramente impegnata in altri tipi di servizio istituzionale più importante, parcheggiano il loro mezzo a ridosso della pineta, anche in aree di passaggio critico, nonostante a poche decine di metri vi siano stalli liberi di qualsiasi colore. Preoccupati che la nostra famosa frazione possa venire chiamata ironicamente “Milano Marmitta” chiediamo se l’Amministrazione Comunale cervese pensa di continuare a tollerare codesti “parcheggi selvaggi” in queste calde giornate a ridosso del Ferragosto, che tipo di controlli vengono esperiti dalla Polizia locale nella via Jelenia Gora e quale giudizio esprime la Giunta Medri a tale proposito".