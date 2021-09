Parco della Pace, Faustino (FdI): "Degradato anche dopo i lavori di riqualificazione"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Fontana tombata, cartelli per terra, piazzetta in mosaico calpestabile completamente dissestata, giostrine danneggiate con formiche, casetta in legno della manutenzione divenuta "armadio" dei senza tetto che la notte dimorano nel parco. Questa la situazione a fine lavori comunali che avrebbero dovuto riqualificare il Parco della Pace e farlo tornare agli antichi fasti. Per il momento non entro nel merito delle responsabilità pubbliche, ma auspico che al più presto chi di dovere metta riparo a questa situazione di grave degrado.

Marcello Faustino, candidato consigliere comunale Fratelli d'Italia