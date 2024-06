Parco Marittimo, Ancisi (LpRa): "Sversate tonnellate di rifiuti, ma indagini archiviate ingiustamente"

Si torna a parlare dei lavori al Parco Marittimo tra Marina di Ravenna e Punta Marina, con il consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) che propone una conferenza in forma pubblica nel palazzo del Comune giovedì 20 giugno alle 11. Il tema sono le "migliaia di tonnellate di rifiuti edili, anche della peggior specie" che sarebbero state sversate nel corso dei lavori, ormai conclusi, nel Parco Marittimo.

"Dopo i primi tre esposti presentati nel giro di un mese alla Procura della Repubblica sulla base dei primi nostri accertamenti, il 12 ottobre rivolsi alla Procura una più completa denuncia-querela, esponendo trasgressioni e violazioni di legge molteplici compiute in corso d’opera ed omissioni che chiamavano in causa anche la Capitaneria di Porto e la Forestale, a cui tuttavia la Procura affidò le indagini giudiziarie preliminari, nonostante, a mio parere, il conflitto di interessi - spiega Ancisi - Gran parte delle contestazioni, anche pesanti, non sono state prese in considerazione. Ritengo che le altre siano state oggetto di analisi superficiali od evasive, oppure sottovalutate. Secondo me, è stato per questa ragione che la Procura ha infine chiesto al Giudice delle Indagini Preliminari l’archiviazione del procedimento".

"Mi sono opposto, come parte offesa, a tanta 'ingiustizia' con una specie di voluminoso e dettagliato trattato, in vista della discussione che avverrà in udienza, presso il Tribunale di Ravenna. Nel frattempo, ho però avanzato al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna la richiesta di avocare a sé le indagini preliminari 'non ritenendo giustificata la richiesta di archiviazione del procedimento' da parte della Procura di Ravenna - conclude Ancisi, che annuncia di spiegare tutto in Municipio - anche con video-rappresentazioni, in forma sintetica ma stringente e dialogante".