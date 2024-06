Parco Marittimo, Ancisi (LpRa): "Utilizzate tonnellate di rifiuti nei lavori. Si facciano indagini vere"

Una "incredibile telenovela", rispetto alla quale "rifiuto e contesto le disattenzioni e gli errori delle indagini preliminari": usa queste parole Alvaro Ancisi, consigliere di Lista per Ravenna, per definire il caso che riguarda i lavori del Parco Marittimo nelle località di Punta Marina e Marina di Ravenna, dove sarebbero stati utilizzati materiali non conformi al progetto, come "rifiuti di manutenzioni o demolizioni edili". Una vicenda iniziata a metà marzo 2023 con le prime denunce da parte di Vivi Ravenna Verde e Italia Viva, cui poi si aggiunta Lista per Ravenna, dando poi l'avvio a una serie di indagini. Così giovedì mattina, con due procedimenti che presto approderanno in tribunale, la lista civica ha riproposto la questione nelle sale del Comune per chiedere nuove risposte alle autorità competenti.

"Abbiamo monitorato la situazione sull'input di alcuni operatori balneari", spiega Francesca Santarella di Italia Nostra, ripercorrendo l'avvio dei controlli sui lavori al tempo in corso negli stradelli retrodunali dei due lidi interessati dal primo stralcio dei lavori. Qui, denunciano Lista per Ravenna e Italia Nostra, sarebbe stato utilizzato "materiale proveniente da demolizioni, frantumato alla meno peggio - prosegue Santarella, puntualizzando che - ora non si vede più nulla di tutto quello che c'è sotto". La portavoce di Italia Nostra si dice poi anche insoddisfatta per i monitoraggi avviati dalle istituzioni dopo le prime denunce: "Solo due campionamenti da parte di Arpae" e che "dovevano essere fatti subito".

Una vicenda che Ancisi, che ha poi presentato una querela alla Procura di Ravenna il 12 ottobre 2023, ripercorre in maniera minuziosa, lanciando accuse alla impresa appaltatrice che all'epoca dei lavori "stava ancora sversando migliaia di tonnellate di rifiuti, anche della peggior specie, alla Giunta che non avrebbe correttamente vigilato: "Se si fosse proceduto immediatamente a fermare i lavori, allora probabilmente l'andamento sarebbe stato diverso", sottolinea il consigliere civico, mentre "in poco tempo è stato tombato tutto".

Il progetto approvato infatti prevedeva "esclusivamente pietrisco naturale di roccia", ricorda Ancisi. Così mentre tra il 15 marzo e il 13 aprile 2023 venivano presentati alla Procura tre esposti, prima della Pasqua del 9 aprile, "stradelli ciclopedonali retrodunali furono definitivamente tombati". "Solo il lunedì della seconda settimana dopo Pasqua fu pubblicata - continua Ancisi, una determinazione - che fece carta straccia del progetto appaltato, introducendo - con una variante - l'impiego di rifiuti riciclati provenienti da opere edili e infrastrutturali". Il tutto, secondo il consigliere, seguendo un iter "fuori legge".

"Il Parco Marittimo non è da esaltare, ma neanche da buttare. La pista ciclopedonale tra Marina di Ravenna e Punta Marina svolge un servizio utile e apprezzabile, sempre che sia mantenuta bene", concede Ancisi. "Ma quello che è stato utilizzato non è compatibile con la legge". "Non posso accettare silenziosamente che si legalizzi, per via giudiziaria, il ripetersi dei danni ambientali inferti ad ambienti rigorosamente protetti". Sottolineando infine che, nei lavori del nuovo stralcio del Parco a Porto Corsini non vi sia "nessuna traccia di rifiuto", il consigliere LpRa chiede "che si facciano le indagini che finora non sono state fatte" e che siano compiuti "carotaggi seri fatti da parti non in causa".