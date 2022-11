Parco Marittimo, Ferrero (FdI): “Decine di alberi abbattuti durante i lavori”

"Alberi abbattuti durante i lavori del Parco Marittimo": lo segnala attraverso una interrogazione il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Ravenna, Alberto Ferrero. "Sono anni che si parla del Parco Marittimo e, dopo anni di ritardo, circa un anno fa è stato appaltato il primo stralcio, cioè la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ampia porzione di territorio che abbraccia il sistema delle pinete litoranee di Marina di Ravenna e Punta Marina, il sistema delle dune costiere e tutta la fascia retrostante gli stabilimenti balneari, per una lunghezza complessiva di circa cinque chilometri".

Il progetto, come ricorda Ferrero "prevede la riqualificazione degli stradelli retrodunali e la realizzazione di un percorso ciclopedonale largo 2,5 metri che corre continuo dietro gli stabilimenti balneari fra Marina di Ravenna e Punta Marina". Nell’area dei lavori, tuttavia, si sarebbe proceduto "all’abbattimento di parecchie decine se non centinaia di alberi, trattasi di tamerici, olivelle e pini di notevole dimensione". Per fare chiarezza sulla vicenda, il consigliere FdI chiede al sindaco ed alla Giunta di Ravenna "se a fronte di tali abbattimenti sia prevista la ripiantumazione nello stesso luogo di un pari numero di essenze al termine dei lavori oppure altrove".