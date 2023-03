Parco Marittimo, Ferrero (FdI): "I lavori saranno terminati per l'avvio della stagione?"

"In quanto tempo sarà ultimato il primo stralcio del Parco Marittimo?". Se lo chiede Alberto Ferrero, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d’Italia che deposita a tal proposito un'interrogazione rivolta al sindaco di Ravenna. "Sono anni che si parla del Parco Marittimo e, dopo molti ritardi, circa un anno e mezzo fa è stato appaltato il primo stralcio - afferma Ferrero - cioè la riqualificazione ambientale e paesaggistica dell’ampia porzione di territorio che abbraccia il sistema delle pinete litoranee di Marina di Ravenna e Punta Marina, il sistema delle dune costiere e tutta la fascia retrostante gli stabilimenti balneari, per una lunghezza complessiva di circa cinque chilometri".

Un progetto che prevede la riqualificazione degli stradelli retrodunali e la realizzazione di un percorso ciclopedonale largo 2,5 metri che corre alle spalle degli stabilimenti balneari fra Marina di Ravenna e Punta Marina. "Il primo stralcio dovrebbe ultimarsi per l’inizio della stagione, in altre parole entro Pasqua - rileva il capogruppo di Fratelli d’Italia - Lo svolgimento dei lavori ha subito molti ritardi ed anche da sopralluoghi si può rilevare che difficilmente il percorso ciclopedonale sarà pronto ed utilizzabile in tempi brevi". Ferrero quindi chiede delucidazioni sui tempi dell'intervento e "cosa intenda fare l’amministrazione, a meno di un mese dalla data indicata per la fine lavori, per velocizzare il cantiere? - e infine - qualora per la data indicata non fossero ultimati i lavori, i disagi alle attività verranno mitigati?".