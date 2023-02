Parco marittimo, sicurezza e ripristino delle dune costiere: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì alle 15,45 si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. Ad inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Via Baiona, infernale imbuto dei camion diretti a Marcegaglia” di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna-Polo civico popolare; “Sulla mancata sostituzione dei giochi e riqualificazione del parco Don Carlo Siboni a Savarna” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-città forese lidi; “Cedimento banchina T&C di Ravenna” a cura di Giancarlo Schiano, capogruppo M5s.

Seguiranno le interrogazioni: "Parco marittimo - briefing sui lavori" presentata da Renald Haxibeku, consigliere del gruppo Partito democratico; “Via Romea nord allo sfascio. accessi malagevoli alle Bassette” a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Fenomeno baby gang a Ravenna” e “Lido Adriano, area sgambamento cani e area picnic”, presentate da Giacomo Ercolani del gruppo Lega Salvini premier; Successivamente verrà illustrata dall’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte la proposta di deliberazione “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza per il ripristino di tratti dell'argine invernale 2022”.

Quindi verranno discusse le seguenti mozioni: “Utilizzo nelle ore serali notturne e nei festivi del servizio di vigilanza privata a supporto della polizia locale”, “Apertura dei distaccamenti della Polizia locale nei lidi e nel forese” e “Realizzazione nel comune di Ravenna di un sistema di video-sorveglianza pubblico e privato”, presentate da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-città forese Lidi e Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier; “Quartieri sicuri”, a cura di Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani, rispettivamente capogruppo e consigliere del gruppo Lega Salvini premier.

Infine sarà discusso l’ordine del giorno: “Applicazione nel comune di Ravenna delle disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” e “Maggiore presenza e più controllo del territorio ravennate da parte delle forze di pubblica sicurezza”, presentato dai consiglieri comunali Gianfilippo Nicola Rolando, capogruppo Lega Salvini premier e Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna-città forese lidi.