Parco marittimo, studentato e Classense: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Tangenziale a 30 km/h. Succede a Ravenna, in via Fosso Dimiglio” e “Parco marittimo limita l’accesso dei disabili al mare” presentatt da Alvaro Ancisi (capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare); “Situazione viabilità lungo via Baiona” presentato da Stefania Beccari (Pd).

Si passerà poi alle interrogazioni: “Mobilità sostenibile, quali sono i prossimi passi?”, presentata dalla consigliera Stefania Beccari (Pd); “Bus pubblici allo sbando, le colpe del Comune” e “Bonificare via 6 dicembre 1944 a Porto Corsini”, presentate dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Secondo stralcio ciclabile Madonna dell’Albero Ponte Nuovo: cosa ci attende?”, presentata dal consigliere Gianmarco Buzzi (Pd); “Centro Italia: una realtà presente in città”, presentata dalla consigliera Maria Cristina Gottarelli (Pd); “Quali progetti per ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ nel porto di Ravenna?”, presentata dal consigliere Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa).

Seguiranno le proposte di deliberazione presentate dall’assessore Fabio Sbaraglia: “Protocollo di aggiornamento n. 2 dell'accordo quadro per la realizzazione di una residenza per studenti universitari attraverso la valorizzazione patrimoniale del Comune di Ravenna e della società partecipata Ravenna Holding Spa del 5 aprile 2016 (registro repertorio n. 1735 del 24.05.2016) integrato con protocollo di aggiornamento n. 1 del 13 dicembre 2019”; “Approvazione bilancio di previsione 2023-2025 dell’Istituzione Biblioteca Classense”; “Convenzioni con le associazioni culturali relative ad attività culturali e di spettacolo dal vivo – approvazione linee d’indirizzo”; “Approvazione bilancio di previsione 2023-2025 dell’Istituzione Museo d’arte della città”.

Si passerà poi alla mozione: “Per la mappatura e il monitoraggio delle situazioni a rischio dissesto idrogeologico e per l’adozione di un piano triennale degli interventi”, presentata dai consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi) e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier). Infine si discuterà l’ordine del giorno “Definire una pianificazione strategica finalizzata alla sicurezza dell’ambiente di Ravenna”, presentato dai consiglieri Veronica Verlicchi (La Pigna-Città-Forese e lidi) e Gianfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier).