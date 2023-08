Parco marittimo, terminal crociere e bollette degli alluvionati: si riunisce il consiglio comunale

Giovedì, alle 15, nella sala consiliare, si riunirà il consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e all’indirizzo https://ravenna.consiglicloud.it/. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Il parco marittimo non è per disabili”, presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare; “Una informazione ottimizzata per i croceristi” a cura di Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle; “Il rispetto delle regole vale per tutti?”, di Renato Esposito, vice capogruppo Fratelli d’Italia.

Seguiranno le comunicazioni del presidente del consiglio comunale Massimo Cameliani sull’elenco delle interrogazioni che non hanno ricevuto risposta nei termini e la comunicazione dell’assessora al Bilancio Livia Molducci sulle delibere di giunta ex articolo 175, comma 5 ter, del Tuel e articolo 11 comma 2 regolamento di contabilità, 1° semestre 2023”.

Saranno quindi discusse e votate le seguenti proposte di deliberazione “Costituzione della commissione comunale per la formazione albi dei giudici popolari”, che sarà illustrata dal vicesindaco con delega agli Affari generali Eugenio Fusignani; “Autorità di sistema portuale del mare adriatico centro settentrionale: opere di urbanizzazione dell'area a servizio del terminal crociere a Porto Corsini, Ravenna. valutazione in merito alla variante agli strumenti urbanistici vigenti e alla classificazione acustica dell’area interessata” e “Autorizzazione al rilascio di parere in deroga, mediante la procedura prevista dall'articolo 20 legge regionale 15/2013, inerente l’utilizzo di una porzione della struttura di proprietà comunale sita in località Casemurate di Ravenna, via Bagnolo Salara 60, da adibire a sede di farmacia comunale”, su entrambe relazionerà l’assessora all’Urbanistica Federica Del Conte.

Seguirà la proposta di ratifica della deliberazione di giunta aventi ad oggetto “1° lotto prioritario della Ciclovia turistica adriatica: percorso ciclabile da Porto Corsini al centro urbano del comune di Ravenna realizzazione e rimagliamento della Ciclovia adriatica e percorsi bike to work Pnrr missione 2 componente 2 ambito di intervento 4 trasporto locale sostenibile - - variazione denominazione a: 1° lotto prioritario della Ciclovia turistica adriatica: percorso ciclabile Ravenna - Porto Corsini - pineta di Classe - realizzazione e rimagliamento della Ciclovia adriatica e percorsi bike to work - Pnrr missione 2 componente 2 ambito di intervento 4 trasporto locale sostenibile e al Dup 2023/2025 - al Bilancio di previsione 2023/2025 - al Programma triennale lavori pubblici 2023/2025 e al Piano investimenti 2023/2025 - annualità 2023", a cura dell’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte.

Sarà la volta delle mozioni “Ripetitori di telefonia mobile in via Lanzoni si revochi la concessione in via di autotutela e si individui una diversa area da concedere a wind3” presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna città forese e lidi; “Antenna wind estranea al parco Montessori. Le ragioni per revocare la concessione”, a cura di Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna - Polo civico popolare; "Richiesta di annullamento dei pagamenti di bollette e avvisi di pagamento delle utenze luce, gas e acqua a favore dei cittadini e delle imprese alluvionate del Comune di Ravenna", presentata da Giancarlo Schiano, capogruppo Movimento 5 stelle, Daniele Perini, capogruppo Lista de Pascale sindaco, Francesca Impellizzeri, capogruppo Ravenna coraggiosa, Chiara Francesconi, capogruppo Misto, Andrea Vasi, capogruppo Pri, Marco Montanari, capogruppo Pd. Infine sarà trattato l’ordine del giorno "E’ urgente ripensare al by pass sul Candiano", a cura di Chiara Francesconi, capogruppo Misto.