Parco Teodorico, Esposito (FdI): "Mettere in sicurezza la recinzione del laghetto artificiale"

Il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia Renato Esposito ha presentato un'interrogazione al sindaco per chiedere la messa in sicurezza della recinzione nel laghetto artificiale del Parco Teodorico. "Con una superficie di quasi quattordici ettari, oò Parco Teodorico contiene uno dei più importanti monumenti ravennati, il Mausoleo di Teodorico, meta di visitatori provenienti da tutto il mondo - spiega Esposito - Negli ultimi mesi ha vissuto un apprezzabile incremento di eventi con laboratori didattici, musica dal vivo, mercatini, momenti culturali e sportivi, che hanno coinvolto anche ragazzi e bambini di ogni età. Il parco risulta, inoltre, frequentato da persone con disabilità, con ridotta mobilità, grazie alla recente introduzione di nuovi attrezzi ginnici ad hoc".

"Considerato che sono pervenute alcune segnalazioni riguardanti il cedimento di una porzione di rete metallica e dei relativi paletti di sostegno, che impedivano l’accesso diretto al laghetto (come evidenziato nelle immagini), proprio in prossimità dello stradello principale di via Pomposa, che conduce al Ristoro Teodorico - continua il consigliere d'opposizione - ed evidenziato che in questo periodo dell’anno il laghetto artificiale risulta completamente coperto da una rigogliosa vegetazione a foglia larga, condizione che non consente di distinguere con chiarezza la presenza dello specchio d’acqua sottostante e la mancanza di un’adeguata protezione potrebbe rappresentare un pericolo per la sicurezza dei bambini che frequentano il parco, si chiede al Sindaco e alla Giunta se la porzione di rete “crollata” ed i relativi pali saranno rispristinati per scongiurare la situazione di pericolo per bambini ed animali venutasi a creare e quali i tempi previsti per l’intervento".