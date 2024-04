Parco Teodorico, fiumi e immigrazione: si riunisce il consiglio comunale

Domani alle 15.30 si riunirà il Consiglio comunale, visibile in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Ascensori malridotti bloccati da un mese sul sottopassaggio dei viali. Area verde intorno al sottopassaggio presidiata dalla malvivenza”; “Come sprecare soldi pubblici con una cattiva manutenzione stradale”; “Parco Teodorico; divieto di accesso ai cani. Ma non per tutti”. Seguirà l’interrogazione “Sul fiume Ronco disboscato restano pericolose cataste di tronchi. Sono apparse numerose frane negli argini. Minacciosa quella presso Ravenna”.

Quindi si procederà con la ratifica della delibera di giunta avente ad oggetto “Approvazione progetti dell'UO Politiche per l'immigrazione: passi - prossimità e affiancamento solidale per il supporto e l'inclusione; Cities - cities initiative towards inclusive and equitable societies; house - housing: to overcome unstable situation in Europe; voci - volontà di comunità inclusive; servizi per stranieri - qualificazione e know how nel territorio di Ravenna. Variazione di bilancio di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2024-2026". Saranno successivamente esaminati e votati i seguenti ordini del giorno: "Per la libertà a sostegno di Alexei Navalny"; “Alexei Navalny, testimone di liberta”; "Ravenna, città dell'accoglienza"; “Continuiamo a tutelare la salute in ambito di emissioni elettromagnetiche"; "Per non abbassare la guardia nelle azioni di contrasto alla ludopatia".