Parità di genere, Morrone (Lega): "Cambiare i sostantivi è una moda che provoca solo giganteschi passi indietro"

"Il politicamente corretto sta offuscando creatività e cultura. I dieci pannelli installati a Ravenna a rappresentare il rispetto della parità di genere rischiano di provocare l’effetto contrario e di risultare, nella realtà, uno sfregio al concetto stesso di autonomia e autodeterminazione delle donne, oltre a un’offesa alla nostra lingua". Così afferma il deputato romagnolo della Lega, Jacopo Morrone, in un post su Facebook.

"Se la parità di genere viene ridotta a slogan al servizio di ideologie multiculturaliste e relativiste non si farà mai un passo avanti negli squilibri di genere. Né si risolveranno problemi sociali adottando la moda della sinistra radical chic di cambiare le desinenze dei sostantivi o di introdurre il genere neutro inesistente nella nostra lingua - conclude Morrone - Una moda, detto per inciso e senza tema di smentite, che provoca solo giganteschi passi indietro in termini culturali".