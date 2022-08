Parte da Borgo Sisa la campagna elettorale del Pd, Barattoni: "Portiamo la nostra proposta in mezzo alle persone"

Parte il confronto tra il Partito Democratico e i suoi elettori. Sabato alla Festa dell’Unità di Borgo Sisa si terrà un incontro con il segretario provinciale del Pd Alessandro Barattoni. Insieme al segretario regionale Luigi Tosiani si parlerà delle idee per il Paese, dando avvio alla campagna elettorale per le elezioni del 25 settembre. A moderare la serata sarà Flavia Cattani, coordinatrice della segreteria forlivese.

“Cominciamo a portare la nostra proposta alle feste, in mezzo alle persone - ha detto Alessandro Barattoni - Abbiamo un’agenda imperniata sul lavoro, sui diritti civili e sullo sviluppo sostenibile, nella cornice dell'europeismo più convinto e della collocazione euroatlantica del nostro Paese. Abbiamo idee chiare sul futuro, per il rilancio dell’economia e della questione sociale, per diminuire il costo del lavoro, per una politica fiscale più equa. Mentre la destra parla ogni giorno di come spartirsi i ministeri noi ci confrontiamo e proponiamo la nostra idea di paese consapevoli che non c’è nessun destino già scritto e che faremo di tutto per fare in modo che la stessa destra che ha portato il paese sull’orlo del fallimento nel 2011 non possa tornare al governo con le stesse dannose ricette”.