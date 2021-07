Parte la campagna elettorale del Partito Repubblicano: "Il Forese è fattore di crescita e sviluppo"

"Le nostre sono idee e progetti che portiamo avanti da sempre e non posizioni improvvisate per raccattare un consenso in più", afferma il repubblicano Mingozzi

Una serata dedicata al forese organizzata dalla sezione F.lli Bandiera di San Pietro in Campiano e condotta dal suo segretario Bruno De Modena ha di fatto segnato l’inizio della campagna elettorale del Partito Repubblicano in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Ravenna. Oltre cento persone presenti per conoscere i candidati dell’Edera e per ascoltare le proposte di programma del Pri.

“Siamo orgogliosamente un partito – ha detto Giannantonio Mingozzi aprendo i lavori - e non abbiamo bisogno di inventarci nulla per il territorio perché le nostre sono idee e progetti che portiamo avanti da sempre e non posizioni improvvisate per raccattare un consenso in più. Ci siamo e ci saremo”, ha ribadito Mingozzi presentando il primo manifesto dell’Edera. Concetto ripreso anche da Guido Camprini che nel suo intervento ha rimarcato “l’importanza di un impegno che vede lo sforzo unitario di tutto il Pri”.

“Per il Pri nazionale le elezioni di Ravenna – ha sostenuto il vicesegretario Vidmer Valbonesi - rappresentano un appuntamento che riguarda tutto il partito con idee come i processi di digitalizzazione e Smart city che da Ravenna saranno riproposte in tutte le realtà.”

“Il Forese è fattore di crescita e sviluppo – ha concluso Eugenio Fusignani, segretario provinciale e vicesindaco - e per questo l’offerta complessiva del territorio, non può prescindere dalle potenzialità delle frazioni. Anche di qui la proposta di istituire un assessorato al Forese, dotato di strutture e risorse autonome, che attui politiche che garantiscano uno sviluppo armonico delle realtà decentrate, rafforzino la rete infrastrutturale civile e digitale e la messa in campo di azioni politiche che facilitino l’insediamento di nuove attività”.