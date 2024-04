Partito Democratico di Ravenna in assemblea: Eleonora Proni eletta presidente provinciale

Si è svolta sabato mattina l’assemblea del Partito Democratico di Ravenna. I 250 delegati si sono riuniti al cinema Astoria di Ravenna per eleggere la nuova presidente del Pd provinciale. Eleonora Proni è stata votata all’unanimità e succede a Milena Barzaglia.

Il segretario provinciale Alessandro Barattoni ha presentato i candidati sostenuti dal Pd alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno: ad Alfonsine Riccardo Graziani; a Bagnacavallo Matteo Giacomoni; a Brisighella Loris Naldoni; a Casola Valsenio Maurizio Nati; a Castel Bolognese Luca della Godenza; a Cervia Mattia Missiroli; a Conselice Andrea Sangiorgi; a Cotignola Federico Settembrini; a Fusignano Nicola Pondi; a Lugo Elena Zannoni; a Massa Lombarda Stefano Sangiorgi; a Russi Valentina Palli; a Sant’Agata Riccardo Sabadini; a Solarolo Maria Diletta Beltrani.

“Ci avviciniamo alle prossime elezioni dell’8 e 9 giugno - ha detto Barattoni - in un contesto predominato da angoscia e preoccupazione per le notizie di guerra, di minacce e di morte che ogni giorno sembrano prendere il sopravvento. Abbiamo in campo 14 candidate e candidati con diverse esperienze e competenze che stanno portando la loro passione e progettualità per le loro comunità. Un percorso che sono convinto ci darà soddisfazione, garantendo la tradizione di buon governo, ma anche quell’apertura all’innovazione e alla sperimentazione sempre più urgenti davanti ai tempi rapidi dei cambiamenti che ci troveremo ad affrontare".