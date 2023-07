Passaggio a livello chiuso per mezz'ora, Grandi (Viva Ravenna): "Risolvere criticità in attesa del sottopasso"

"Nella serata di domenica 2 luglio attorno alle ore 19 il passaggio a livello di via Molinetto è rimasto chiuso per oltre mezz’ora, congestionando il traffico di ritorno dal mare e rendendo addirittura necessario (per far defluire almeno il traffico motociclistico) l’intervento di un agente della Guardia di Finanza casualmente presente sul posto (nonché bloccato) con l’auto di servizio". Lo riferisce il consigliere comunale di Viva Ravenna, Nicola Grandi, che a tal proposito deposita un'interrogazione.

Già nei giorni precedenti (per la precisione giovedì 29), il consigliere Grandi fa sapere che "sempre verso le 9, era accaduta la stessa cosa - e aggiunge - Anche in questa occasione nel frattempo il traffico si era congestionato con lunghe code sia su via Destra Canale Molinetto che sia su Circonvallazione Piazza D'Armi con automobilisti in attesa, stremati, che tentavano manovre di inversione. La realizzazione del sottopasso dovrebbe risolvere i problemi di questo passaggio a livello che divide in due la città ma se ne parla da troppi anni: nel marzo 2017 si parlava dell'avvio dei lavori per il 2018 con un'ultima data annunciata per la cantierizzazione nel 2021. Quell'anno andò in scena la raccolta firme dei residenti, preoccupati delle conseguenze di un cantiere che si annuncia complicatissimo dal momento che il sottopasso sarebbe lungo 153 metri e la durata dei lavori sarebbe di 25 mesi, l’inizio era previsto comunque per il 2022 ma anche per il 2023 all’orizzonte pare non ci sia nulla".

Attraverso l'interrogazione, Grandi chiede direttamente al sindaco di Ravenna, in qualità di responsabile della viabilità cittadina, "a che punto sia il progetto di realizzazione del sottopasso di via Molinetto, per quale motivo la situazione si sia evidentemente arenata e come si intenda procedere al fine di riprenderne le fila - e inoltre pretende - di richiedere ufficialmente a RFI precise garanzie sul fatto che vengano presi i dovuti provvedimenti affinché non si verifichino mai più disservizi come quelli dei giorni scorsi, ed evitare così di congestionare nuovamente l’intera viabilità cittadina".