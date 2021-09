Patto per la Scuola, Castagnoli (La Pigna): "Iscrizioni e bacini d'utenza da ridisegnare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Il Comune di Ravenna, parte integrante del Patto per la Scuola, dovrebbe rivedere diversi punti contenuti in esso: in primis le iscrizioni e i bacini d’utenza, che sono da ridisegnare modificando gli stradari istituiti già da molti anni, e ormai vecchi per i disegni urbanistici della città di oggi.

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia con criteri più consoni al passaggio alla scuola primaria e alle esigenze dei genitori, rivedendo, soprattutto, i punti per le graduatorie di accesso ai servizi per l’infanzia.

Più controllo, da parte del Comune, nei servizi per il diritto allo studio, come ristorazione scolastica, trasporto, pre e post scuola e appoggio educativo agli alunni disabili, che negli ultimi anni, con appalti a cooperative che hanno poi subappaltato ad altri, hanno reso i servizi scadenti.

Inoltre: Le problematiche del trasporto scolastico, soprattutto tra gli utenti del forese e la città, rende difficoltoso e disagevole per gli studenti raggiungere scuole e università e ritorno al domicilio. Le scuole del forese sono tutti gli anni a rischio chiusura. L’Edilizia scolastica ha bisogno di una manutenzione regolare e una messa in sicurezza degli edifici. Le politiche passate hanno lasciato indietro le manutenzioni ordinarie per ritrovandosi poi in grave disagio per la pericolosità degli edifici.

Per le uscite sul territorio comunale, da parte delle classi delle scuole, si dovrebbe rendere gratuito il trasporto degli alunni, per dare la possibilità a tutti le fasce d’età di scoprire le grandi potenzialità artistiche e culturali del nostro territorio, rendendo gratuiti anche le visite a musei e mostre. Creare una rete fra associazioni artistiche e sportive con le scuole, in continuità con gli orari scolastici. Potenziare la rete fra attività del territorio e scuole per una continuità consapevole fra ordini di scuole e ambiente scuola – lavoro. Sicurezza stradale con accesso e controllo dei mezzi spazzatrici e di raccolta dei rifiuti negli orari di entrata e uscita da scuola.

Barbara Castagnoli - La Pigna