Pavoni, rigassificatore e ponte di Grattacoppa: si riunisce il consiglio comunale

Domani, martedì 14 marzo, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo https://bit.ly/archivio-sedute-cc. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Ponte Grattacoppa alla resa del 23 marzo. Il Comune, se non ha scheletri nell’armadio, proceda a risolvere il contratto con Rcb”, presentato dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna); “Il consiglio territoriale del Mare va considerato uno stato sovrano indipendente?”, presentato dai consiglieri Nicola Grandi e Filippo Donati (Viva Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Ferrero e Renato Esposito (Fratelli d’Italia), Veronica Verlicchi (La Pigna), Gianfilippo Nicola Rolando e Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier); “Marciapiedi in pessimo stato: questo è il biglietto da visita con cui accogliamo i turisti a Santa Maria in Porto e al Mar?”, presentato dal consigliere Renato Esposito (Fratelli d’Italia).

Poi si passerà alle interrogazioni: “San Michele: stato dell'arte raccordo via Bacchetta", presentata dalla consigliera Alessandra Folli (Pd); “Nuovo progetto unitario via delle Mimose angolo viale dei Platani Marina Romea: quali le prospettive”, presentato dalla consigliera Nadia Graziani (Pd); “Sempre più necessarie la messa in sicurezza e la riqualificazione di via Ravegnana”, presentata dal consigliere Davide Buonocore (Lista de Pascale); “Centro Italia: una realtà presente in città”, presentata dalla consigliera Maria Cristina Gottarelli (Pd); “Quale futuro per i pavoni di Punta Marina Terme?” e “Maggiore integrazione formativa significa maggiore coesione sociale”, presentate dal consigliere Renald Haxhibeku (Pd); “Ripensare il nuovo marchio di Ravenna. Inadeguato il logo erre”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Seguiranno le proposte di deliberazione: “Fondazione istituto sui trasporti e la logistica – approvazione modifiche allo statuto”, presentata dall’assessore Giacomo Costantini; “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267, per lavori di somma urgenza per la manutenzione straordinaria della rotonda dei Camionisti alle Bassette” e “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 per lavori di somma urgenza per il ripristino di porzioni di copertura della scuola dell'infanzia ‘I delfini’ di Punta Marina, viale del Gabbiano 34”, presentate dall’assessora Federica Del Conte.

Infine verranno discusse le seguenti mozioni: “Rigassificatore – Regione e Amministrazione chiedano allo Stato vantaggi per Ravenna”, presentata dai consiglieri Giacomo Ercolani (Lega Salvini premier), Alberto Ancarani (Forza Italia), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Nicola Grandi (Viva Ravenna), Alberto Ferrero (Fratelli d’Italia) e Veronica Verlicchi (La Pigna); “Correggere il taglio drastico della pubblica illuminazione privilegiando la sicurezza e il contrasto del degrado”, presentata dai consiglieri Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Nicola Grandi e Filippo Donati (Viva Ravenna), Giacomo Ercolani e Ganfilippo Nicola Rolando (Lega Salvini premier), Alberto Ancarani (Forza Italia) e Veronica Verlicchi (La Pigna); “Against - Contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan”, presentata dalla consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna); “A sostegno delle donne iraniane ‘Donna, vita, libertà”, presentata dalla consigliera Francesca Impellizzeri (Ravenna Coraggiosa).