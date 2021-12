Pd, il candidato alla segreteria regionale Luigi Tosiani in visita a Ravenna e Alfonsine

Il candidato alla segreteria regionale del PD Luigi Tosiani, 37enne giurista e attualmente segretario del Pd di Bologna, è stato protagonista di una visita a Ravenna, ricevuto dal segretario provinciale del PD Alessandro Barattoni. Durante la sua visita Tosiani si è recato al porto di Ravenna per un incontro con i lavoratori e poi al congresso del circolo PD del porto. In serata ha partecipato all’assemblea comunale di Alfonsine. In queste occasioni ha presentato la mozione "Per camminare insieme", per spiegare la propria visione di partito, gli obiettivi e le proposte per il futuro dell’Emilia-Romagna.

Luigi Tosiani, al termine della visita, ha dichiarato: “Oggi abbiamo ribadito la centralità per il Partito democratico del porto di Ravenna per il sistema regionale e per tutto il nostro paese. Abbiamo sostenuto la necessità di continuare a investire in un’infrastruttura così importante e la sua centralità nello sviluppo della nostra regione. Al contrario di ciò che pensa qualche esponente leghista - Ranieri ha dichiarato che Parma e Piacenza sono più legate ai porti liguri - siamo convinti dell’importanza dello sviluppo dell’hub ravennate. Lo abbiamo ribadito nell’incontro con i lavoratori e all’assemblea del circolo del PD. Una bella esperienza di radicamento e di presenza nei luoghi di lavoro che è la vera priorità per il nostro partito. Per questo ringrazio tutta la comunità democratica.”