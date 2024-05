Il Pd rilancia il suo impegno per le zone collinari: una conferenza a Brisighella

"In questi anni la Giunta regionale presieduta da Bonaccini ha investito molto sulla collina con politiche specifiche per contrastare lo spopolamento e favorire la permanenza di imprese e famiglie": lo afferma il Partito Democratico di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme che organizza per lunedì 13 maggio alle ore 16.00 presso l’Hotel Meridiana in Viale delle Terme 19 a Brisighella la conferenza programmatica dal titolo “Valore Collina”.

Durante l'appuntamento si parlerà delle politiche portate avanti in questi anni dalla Regione, delle difficoltà emerse dall'alluvione e di molto altro. Aprirà i lavori Andrea Corsini, Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio della Regione Emilia-Romagna. Poi in un primo momento si mostreranno gli investimenti programmati e realizzati con Massimo Isola (Presidente dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina), Nicola Pasi (Sindaco di Fusignano e consigliere Provincia di Ravenna con delega alle strade e alla viabilità) e Manuela Rontini (consigliera PD Regione Emilia-Romagna – Presidente della commissione Politiche Economiche e componente commissione Politiche per la Salute e Politiche Sociali). A seguire si parlerà di progetti futuri e delle esigenze dei territori, con interventi delle rappresentanze sindacali delle imprese e dei cittadini che qui hanno scelto di vivere e lavorare, per lasciare poi le conclusioni dei lavori a Federica Malavolti (Sindaca di Riolo Terme), Maurizio Nati (candidato Sindaco per la lista civica Centro-sinistra Uniti per Casola) e Loris Naldoni (candidato Sindaco per la lista civica SìAmo Brisighella).

"Non dobbiamo dare per scontato il grande impegno messo in campo sino ad oggi dai nostri amministratori della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Ravenna e dell’Unione della Romagna Faentina per la nostra collina. Tanto è stato fatto e tanto è ancora da fare. Per questo vogliamo rilanciare un nuovo patto per lo sviluppo della collina della Romagna Faentina (Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme) perchè solo grazie all’unione delle forze, alla proficua collaborazione e condivisione d’intenti si può pensare di guardare con fiducia al futuro del nostro territorio collinare. Vogliamo stringere un nuovo patto che mantenga alta l’attenzione sulla ri-costruzione del nostro territorio che l’alluvione di maggio 2023 ne ha cambiato radicalmente l’assetto ed che proponga un nuovo progetto di sviluppo per ridurre la marginalizzazione socio-economica delle nostre colline, cercando di invertire le dinamiche di spopolamento e aumentare l’attrattività puntando sulle importanti risorse ambientali, culturali e sociali già presenti e su un rinnovato progetto di benessere della popolazione attraverso l’adeguamento della quantità e qualità dei servizi essenziali (scuola, mobilità, sport e salute) e la riduzione del divario digitale".