Pensilina autobus a Porto Fuori, Tritto e Scivittaro (Fi): "Dopo un anno i lavori non sono ancora completati"

"E’ passato circa un anno da quando abbiamo segnalato una pensilina fatiscente e pericolosa alla fermata bus in Via Bonifica nei pressi di Via Berretti a Porto Fuori. Dopo alcuni mesi la stessa è stata rimossa, ma ad oggi non è stata ancora sostituita nonostante i ripetuti inviti". Lo fanno sapere Nicola Tritto e Daniela Scivittaro di Forza Italia.

"Questa fermata è importante per il territorio - proseguono gli esponenti azzurri - in quanto durante l’anno è molto frequentata da cittadini e studenti e sarebbe utile anche per il mare considerando il sole cocente di questi giorni. Non si comprende un simile ritardo per il ripristino di un elemento di arredo urbano tutto sommato semplice, a maggior ragione in vista del periodo invernale quando i molti cittadini e studenti non avranno un riparo nelle giornate fredde in attesa del servizio pubblico anche alla luce del distanziamento necessario per l’emergenza Covid. Anche da queste piccole cose si giudica l’efficienza di un’amministrazione. Un ulteriore motivo per cambiare e fare rialzare Ravenna".