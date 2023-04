"Per costruire la classe dirigente del domani": prima scuola di formazione regionale di Gioventù Nazionale

Sabato si è tenuta la prima scuola di formazione regionale di Gioventù Nazionale, il movimento giovani di Fratelli d’Italia a Bologna. Anche una delegazione di giovani di Gioventù Nazionale Ravenna e Azione Studentesca hanno partecipato all’evento. "Una giornata ricca di appuntamenti per costruire la classe dirigente del domani, a dimostrazione che Fratelli d’Italia tiene particolarmente alle competenze dei suoi giovani e dirigenti", spiegano i giovani di Gioventù Nazionale Ravenna.

La giornata, promossa dal portavoce nazionale Stefano Cavedagna, consigliere comunale a Bologna, si è conclusa con gli interventi del vice ministro Galeazzo Bignami, i senatori Marco Lisei e Michele Barcaiuolo e del parlamentare Fabio Roscani, presidente del movimento.

"Torniamo a casa con due parole d’ordine: formazione ed azione, dalla presentazione di testi culturali, a come si redige un atto amministrativo, fino a come utilizzare al meglio i social network, nuovo terreno di discussione politica, soprattutto tra i più giovani - affermano i giovani di Gioventù Nazionale Ravenna e Azione Studentesca -. Da qui si parte per le prossime sfide anche nel nostro territorio".