Perini (de Pascale sindaco): "Impegno sempre maggiore a favore della disabilità"

Il capogruppo della lista de Pascale sindaco in consiglio comunale ha presentato un question time per un impegno sempre maggiore a favore della disabilità. "Il Comune di Ravenna ha portato avanti un’attenta opera volta all’inserimento lavorativo e all’ inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’interazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari, nonché tesa a contrastare, più in generale, ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità - spiega Perini - E' attiva tutta una ricca e articolata rete di soggetti impegnati, con modalità diverse, a produrre servizi e interventi destinati a una fetta sempre più consistente di popolazione con disagio variamente espresso, dalla Fand - Federazione Nazionale delle Persone con Disabilità all’Anmic Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, dall’Anmil Associazione Nazionale Mutilai e Invalidi del Lavoro, all’Unms - Unione Nazionale Mutilati per Servizio, e all’Ens – Ente Nazionale Sordo – Muti, e all’Eis - Ente Italiano di Servizio Sociale".

"In presenza di una realtà e di un bisogno tanti complessi e variegati, l’aspetto finanziario viene ad assumere un ruolo di primaria importanza - continua il consigliere - Si chiede al sindaco e alla giunta di poter conoscere con sollecitudine quali e quanti fondi siano destinati nel bilancio previsionale del Comune di Ravenna a favore della disabilità; quali programmi di intervento siano stati individuati e definiti; di ricevere dettagli, con discreta approssimazione, sulla relativa tempistica".