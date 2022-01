Pesca di frodo e degrado nelle piallasse, la Lega: "Urgente riportare legalità e sicurezza"

“Il racconto che emerge da un primo confronto con la cittadinanza sulle piallasse è tutt'altro che confortante". A lanciare l'allarme sono il consigliere della Lega Giacomo Ercolani e alcuni militanti del Carroccio ravennate, fra i quali Luca Rosetti, Massimo Stefanelli e il segretario comunale Luca Cacciatore, che ha svolto negli ultimi mesi dello scorso anno una serie di incontri con pescatori, ambientalisti e capannisti della zona.

"Esaminando la situazione, emerge che nell'area vi sia un diffuso degrado ambientale - spiegano i leghisti - inoltre ci è stato segnalato da tutti i portatori di interesse della zona che la pesca alle vongole con le idrorasche è molto diffusa. Tale forma di pesca, di per sé illecita, arreca gravissimi danni ai fondali, danneggiando di fatto tutta la fauna bentonica. I molluschi pescati di frodo vengono poi commercializzati senza alcun controllo sanitario, creando così rischi per la salute dei consumatori e alimentando una economia illegale le cui dimensioni andrebbero appurate".

“La Lega ha deciso di intraprendere un percorso per far capire alla neo giunta la necessità e l'urgenza di riportare la legalità e la sicurezza in tutto il territorio, ritenendo necessario in un primo momento l'ascolto e successivamente individuare tutte le criticità, iniziando ad affrontarle una per una - dice Cacciatore - Al centro dell'interrogazione presentata la questione della legalità: si chiede infatti se l'amministrazione abbia previsto attività di contrasto, sia nei confronti dei pescatori di frodo sia degli acquirenti di vongole per uso alimentare e per uso di "seme" per il ripopolamento di altre aree derivanti da questa pesca di frodo, se esista in coordinamento con la Prefettura un piano di contrasto all'illegalità in queste aree e di tutela delle risorse ambientali su tutto territorio ravennate".