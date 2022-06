Petizione popolare per la viabilità nel borgo San Rocco. Chiesto il senso unico in via Palmanova

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RavennaToday

Martedì 14 giugno scorso, è stata depositata presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di Ravenna una petizione, sostenuta da Lista per Ravenna, volta a chiedere all’amministrazione comunale, tramite il sindaco, un riordino della viabilità nel quadrante stradale posto nel Borgo San Rocco delimitato a nord da via Bassano del Grappa, ad est da via dei Partigiani, a sud da via Doberdò, ad ovest da via Palmanova. La petizione è stata sottoscritta da 380 cittadini, primi firmatari, nell’ordine, Alfonso Spagnuolo, residente in via Palmanova, e Gianfranco Spadoni, vice-presidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud.

Il quadrante stradale in oggetto è attraversato da via Cormons, parallelamente a via Bassano del Grappa. Parallele alle vie dei Partigiani e Palmanova sono le vie Tolmezzo e Arsiero, che da via Doberdò si arrestano su via Cormons . La petizione chiede, come si legge nella mappa allegata, di istituire la circolazione a senso unico di marcia nella via Palmanova fino a via Bassano del Grappa e nella via Arsiero fino a via Cormos. Queste due strade, alla pari di via Tolmezzo loro parallela, su cui il senso unico già esiste, non hanno infatti la larghezza di almeno sette metri che consenta loro il doppio senso di circolazione. Su via Cormons, invece, la sosta delle auto dovrebbe essere consentita su un solo lato, affinché possa essere mantenuto il doppio senso di marcia.

Questo permetterebbe una migliore circolazione per residenti e non, soprattutto negli orari di entrata e uscita dalla scuola “Ricci Muratori”, ubicata in via Doberdò, e ridurrebbe la probabilità di incidenti nel periodo estivo quando aumentano i pedoni, le biciclette, i motocicli e gli scooter. Una minore circolazione di veicoli a motore migliorerebbe inoltre sensibilmente la qualità dell’aria, promuovendo anche un utilizzo maggiore della mobilità ciclabile. L’esempio positivo è proprio via Tolmezzo, che, una volta rifatti i suoi marciapiedi, è diventata una strada a senso unico di marcia, con le macchine parcheggiate su un solo lato della carreggiata. Occorre però - sottolinea la petizione - che sulle vie Palmanova e Arsiero il parcheggio, essendocene lo spazio, resti sui due lati, per non impoverire il quartiere di posti auto già scarsi.

Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna)