Pialassa Baiona Grandi (Viva Ravenna): "Schiuma sulla riva, possibile sversamento"

Dalle immagini allegate, scattate nelle giornate del 28 e 29 giugno, si può ben rilevare lo stato dell’acqua della pialassa Baiona, ambiente tanto decantato quanto prezioso ed importante per il nostro territorio anche dal punto di vista turistico paesaggistico specie nella stagione estiva. Al di là della situazione climatica, che certamente non aiuta a mantenere salubre e limpido lo stato dell’acqua, si rilevano sulla riva lato Marina Romea evidenti strisce di schiuma ed altro materiale, che fanno pensare ad uno stato di inquinamento e ad un possibile sversamento. Alla luce di quanto sopra si chiede al sindaco se sia a conoscenza della questione, magari per segnalazioni eventualmente ricevute da altri enti pubblici e/o privati; se sia venuto a conoscenza, magari in relazione a quanto sopra, di eventi eccezionali che siano accaduti in questi giorni e che abbiano avuto impatto sulla qualità dell’acqua nella pialassa; se intenda mettere immediatamente in atto le procedure necessarie a verificare lo stato delle acque nella pialassa Baiona, incaricando gli enti preposti alle opportune verifiche e provvedendo poi nel caso a prendere i dovuti provvedimenti anche in relazione alla salute umana, con particolare riferimento (a titolo di esempio) alla raccolta di vongole.

Nicola Grandi, capogruppo di Viva Ravenna