Pialassa Baiona, Ravenna Coraggiosa: "Restano vietati allevamento e raccolta dei molluschi"

Registriamo con soddisfazione i chiarimenti della Regione sulla pialassa Baiona e sull’area marina Foce del Fiume Reno: non cambierà la classificazione e nemmeno la destinazione d’uso. Rispondendo infatti a un’interrogazione della Vicepresidente dell’Assemblea legislativa Silvia Zamboni (Europa Verde), la Regione - tramite l’Assessore alla Sanità Donini - ha confermato quello che tutti auspicavamo in merito a modifiche di classificazione della pialassa Baiona e alla modifica della destinazione d’uso della foce di Fiume Reno, in relazione alla possibilità di un allentamento dei vincoli relativi all’allevamento e alla raccolta di molluschi, che restano vietati.

Una notizia che rafforza la giusta visione di conservazione e valorizzazione delle zone naturali del nostro territorio. Se tutti gli enti interessati - a cominciare dall’Autorità di sistema portuale rispetto alla pialassa del Piombone - sapranno mantenere gli impegni condivisi, e se le risorse messe a disposizione dal PNRR troveranno riscontro concreto, auspichiamo che in tempi brevi si possa vedere la svolta auspicata in termini di investimento, messa in sicurezza, tutela e fruizione di habitat unici al mondo, mai come oggi sotto pressione anche per il solo effetto dei cambiamenti climatici.

Le dichiarazioni della nuova presidentessa del “Parco del Delta”, Aida Morelli (a cui rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro), vanno in questa direzione. Sarebbe una svolta dal punto di vista ambientale e un’occasione unica per il rilancio della centralità di queste zone fondamentali per la resilienza del territorio, per la presenza di biodiversità, per la loro natura di elemento trainante per il turismo sostenibile e la loro fruizione per la cittadinanza ravennate.