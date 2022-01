Piangipane, il Pd chiede la messa in sicurezza di via Maccalone e una pista ciclabile per il campo sportivo

Nell’estate del 2021, a seguito di un incidente stradale, fu completamente abbattuto il guardrail dell’incrocio di via Maccalone con via Canala. Da allora è stata predisposta la segnaletica d’emergenza ma il danno non è stato mai ripristinato. La stessa via Maccalone presenta molte parti danneggiate che necessitano di essere messe in sicurezza per prevenire i numerosi incidenti. Per questo, nella prossima seduta del Consiglio comunale di Ravenna, la consigliere del PD Alessandra Folli presenterà due interrogazioni in merito alla condizioni della strada.

"La via Maccalone è un’arteria importante che permette agli abitanti di spostarsi tra Piangipane e Santerno. È percorsa quotidianamente da mezzi pesanti che si spostano verso la zona artigianale, visto anche il divieto di transitare da via Piangipane che attraversa il paese. Inoltre - precisa la consigliera dem - sulla strada ha sede l’unico complesso sportivo del territorio, di proprietà comunale, che ha un campo da calcio, alcuni campi da tennis, la bocciofila, il bar ed è pertanto frequentato da molti bambini e ragazzi. Non esistono collegamenti alternativi tra l’impianto sportivo e il centro del paese e quindi molti ragazzi percorrono la via Maccalone in bicicletta, andando incontro al rischio di incidenti per via della modesta larghezza della via e dei tanti avvalamenti".

“L’incrocio danneggiato ora – precisa Folli – presenta una ridotta sede viaria e di curvatura, un aspetto che crea difficoltà di svolta. Inoltre anche molti altri tratti della strada sono fortemente ammalorati. Sono aspetti che determinano anche una forte separazione fisica dell’impianto sportivo che invece è uno spazio pubblico che dovrebbe essere valorizzato, dato il ruolo che riveste per favorire socialità e corretti stili di vita nella comunità. Pertanto domandiamo che ci vengano indicati i tempi e le modalità per il ripristino dell’area danneggiata e delle parti deteriorate della strada. Chiediamo anche se sia prevista la possibilità di progettare e realizzare una soluzione strutturale per rendere l’incrocio più agevole e sicuro per il traffico e per prevenire i numerosi incidenti stradali che si verificano in quel punto. Chiediamo inoltre - conclude Folli - che venga finalmente realizzata la pista ciclabile che è indicata nelle priorità dal consiglio territoriale e che è richiesta dai cittadini da almeno quindici anni”.