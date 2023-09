Pineta di Marina Romea, Croatti: "Indagini a buon punto, il governo disponibile per il ripristino"

“Si attende la chiusura delle indagini che accerteranno le responsabilità in merito al disboscamento che ha comportato la completa eliminazione della vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea per una fascia di pineta di larghezza variabile dai 15 ai 30 metri ubicata in località Casalborsetti all'interno del parco regionale del Delta del Po, tra le zone classificate come aree agricole da privilegiare per il ripristino naturalistico, per le quali sono previsti il mantenimento e la conservazione di rari esempi di successione naturale di habitat costieri, dunali e retrodunali.

Per quanto riguarda la componente arborea, è stato accertato il taglio di esemplari di pino domestico adulto e parte di una giovane fustata di pioppo bianco". Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

"Nella risposta in aula il governo ha spiegato che le possibili azioni di ripristino dell'area dovranno essere definite a valle delle conclusioni di tali accertamenti e che ii relativi costi dovranno essere posti in capo all'esecutore del grave danno ambientale. Il Ministero ha risposto positivamente alle sollecitazioni che avevo posto nell'interrogazione dichiarando la disponibilità nel seguire gli sviluppi della vicenda e, parimenti, a rendersi parte attiva durante le fasi di ripristino delle condizioni naturali nell'area colpita".

"Nella replica in aula ho ribadito la necessità di aumentare il livello dei controlli sulla pineta e ho evidenziato come sia prioritario affrontare la sfida della difesa dell’ambiente al fine di favorire gli habitat naturali e le biodiversità del territorio, tutelandole anche con normative specifiche. È fondamentale trovare il modo di investire continuamente nella tutela del territorio e incrementare gli spazi di biodiversità. La pineta è amata dai ravennati, ma è apprezzata dai turisti di tutta Italia e di tutta Europa, quindi ogni centesimo investito per tutelare e salvaguardare quel territorio avrà positive ricadute, non solo sulle comunità locali, ma anche a livello nazionale e internazionale", conclude il senatore Croatti.