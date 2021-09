Pinete, zone umide e mare: il nuovo forum del Pri dedicato alla salvaguardia ambientale

Nuovo appuntamento pubblico per Chiara Francesconi, candidata alle prossime amministrative del Comune di Ravenna per il Partito Repubblicano. Anche questa volta l’attuale capogruppo dell'Edera in Consiglio Comunale sarà affiancata da Paolo Guerra, candidato indipendente e presidente di Assoraro. L'incontro si tiene sabato, dalle 11, al Circolo Endas di S. Marco, in via del Pettirosso 25. Il nuovo forum dal titolo “Mosaico di idee” sarà incentrato su “Ambienti unici a Ravenna: dalle pinete, alle zone umide, al mare”, in collaborazione con il comitato ATC di Ravenna.

Intervengono per l'occasione: Claudia Lugaresi, segretaria provinciale Uiltucs, Matteo Plazzi, direttore tecnico della Prada Cup e vice presidente delCircolo Velico Ravennate, Paolo Forastieri, presidente comunale dell'associazione Libera Caccia. Previsti anche interventi da parte di Chiara Francesconi e Paolo Guerra.

“Occorre salvaguardare il patrimonio ambientale – dice Chiara Francesconi anticipando alcuni dei temi che saranno affrontati nel corso del forum – che rimane un riferimento storico e un valore al servizio dei cittadini ravennati. È necessario mettere a sistema un confronto costruttivo fra tutti gli stakeholder del settore, coloro che sono portatori di interesse, in particolare nelle aree vallive. Tutto ciò potrebbe consentire l’aumento dell’offerta turistica del territorio, promuovendo al contempo occasioni di socialità, dalla pesca al settore equestre, dall’attività venatoria al birdwatching, e ancora il trekking, il walking, le escursioni in bicicletta e in canoa. Le risorse finanziarie per creare una rete di questa portata sono da rintracciare anche nel Piano di Sviluppo Rurale, nel Fondo Europeo, nei programmi LIFE, nei bandi nazionali del Turismo, dell’Ambiente, dell’Innovazione e dello Sviluppo Economico”.