Pinza da 3 tonnellate caduta, Ravenna in Comune: "La sicurezza sul lavoro non è un optional"

Ravenna in Comune interviene su quanto accaduto sabato nello stabilimento di Marcegaglia a Ravenna dove, come spiegato dal sindacato generale di base, "un guasto meccanico ha provocato il distacco di una pinza di sollevamento dei coil. L’attrezzo di oltre 3 tonnellate è precipitato al suolo in caduta libera. Solo il caso ha evitato che il guasto non avesse conseguenze tragiche".

"Alla Marcegaglia, che in questi ultimi anni ha investito milioni di euro per aumentare la produzione, chiediamo: dove sono gli investimenti per la manutenzione degli impianti e la sicurezza dei lavoratori?, si chiede Sgb. Ce lo chiediamo anche noi - spiegano da Ravenna in Comune - Ricordiamo che un Osservatorio per la legalità e sicurezza del lavoro è stato istituito presso la Prefettura di Ravenna. Solo grazie all’attività del nostro consigliere comunale siamo riusciti (faticosamente) a ottenere il voto del consiglio comunale (senza nessun contrario) sull’approvazione dell’istituzione dell’Osservatorio. Il tema della sicurezza è fondamentale. Chiediamo che il sindaco, che all’Osservatorio partecipa per il Comune di Ravenna, ottenga di mettere all’ordine del giorno dei lavori dell’Osservatorio sia le criticità evidenziate da Sgb, per Marcegaglia, che le problematiche sullo stesso tema emerse in questi mesi in tante realtà ravennati, porto in testa".