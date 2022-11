Piscina, daini e sicurezza stradale: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 15 novembre alle 15.30 si riunirà il Consiglio comunale, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Mancanza di empatia e sensibilità da parte di un medico del reparto di pediatria” presentato da Renato Esposito (Fratelli d’Italia); “Via Galla Placidia gravemente sconnessa al passaggio dei turisti” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Pista di pattinaggio su ghiaccio” presentato da Luca Cortesi (Ravenna Coraggiosa). A seguire l’assessora Livia Molducci effettuerà la comunicazione ai sensi dell'articolo 166 comma 2 del t.u. 267/2000 e dell'articolo 14 comma 3 del regolamento di contabilità - prelevamento dal fondo di riserva.

Successivamente saranno trattate le seguenti interrogazioni: “Come riorganizzare i centri ricreativi estivi”, “Via Romolo Conti non è strada per vecchi. Pedoni e ciclisti allo sbando”, “Necessità di controlli efficaci sulle reti dell’acqua e del gas”, presentate dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Piano palestre e tariffe intoccabili nonostante i disservizi”, presentata dal consigliere Alberto Ancarani (Forza Italia Berlusconi per Ancarani-Primavera Ravenna); “Restituiamo il necessario decoro alla torre idrica di via Teodora”, presentata dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco).

Seguirà la proposta di deliberazione presentata dall’assessora Federica Del Conte “PNRR - missione 5 componente 2 investimento/subinvestimento 2.1. Rigenerazione urbana. Nuova piscina comunale via Falconieri c. n. 29/31: realizzazione e gestione funzionale ed economica in regime di finanza di progetto. Rilascio nulla osta alla deroga agli strumenti urbanistici – aggiornamento degli strumenti di programmazione dell'ente - variazione di bilancio”.

Poi si discuteranno le mozioni: “Tutelare i daini delle pinete da violenze contrarie alla legge. Risolverne il sovrappopolamento in mondo incruento e corretto”, presentata dal consigliere Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna-Polo civico popolare); “Accelerare la transizione energetica”, presentata dal consigliere Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle); “Intitolazione di uno spazio pubblico ad Alba Toni Koefia, donna ravennate che si è distinta nel campo professionale della moda”, presentata dai consiglieri Stefania Beccari (Pd), Chiara Francesconi (Gruppo misto) e Giancarlo Schiano (Movimento 5 Stelle). Infine l’ordine del giorno “Un serio impegno per contrastare l’autismo”, presentata dal consigliere Daniele Perini (Lista de Pascale sindaco).