Piscina, telecamere e parcheggi: si riunisce il consiglio comunale

Martedì 16 febbraio, alle 15,30, si riunisce il consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina Facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time:”Bagno pubblico in piazzale Aldo Moro ancora chiuso” di Emanuele Panizza, consigliere gruppo Misto; “Perché non lasciare aperta la ZTL di via Di Roma anche quando verrà riaperto il ponte Teodorico?”, presentato da Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; “Mancata ultimazione di lavori di installazione dei ventilatori negli spogliatoi e sui cattivi odori in vasca nella piscina comunale” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna. Quindi l’interrogazione "Sistemi di videosorveglianza a Mezzano", presentata da Rudy Gatta, consigliere Pd.

Seguirà l’esame e la votazione delle seguenti proposte di delibera che saranno illustrate da Massimo Cameliani, assessore alle Aziende partecipate: “Romagna acque - società delle fonti spa - approvazione budget 2021”; “Ravenna farmacie s.r.l. - approvazione budget 2021”; Ravenna Entrate spa - approvazione budget 2021”; “Ravenna holding spa - approvazione budget 2021”. Infine si discuterà la proposta di delibera, che sarà illustrata da Roberto Fagnani, assessore ai Lavori pubblici, dal titolo “Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con valore di adozione di variante specifica al vigente Poc del comune di Ravenna, preordinata all'apposizione del vincolo espropriativo, relativo alla realizzazione dell'opera: "Intervento di realizzazione del parcheggio in adiacenza al plesso scolastico a San Pietro in Vincoli”.