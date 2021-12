Pista ciclabile e telecamere a Fosso Ghiaia, Verlicchi (La Pigna): "Tante promesse, ma nulla é stato realizzato"

Si discute di viabilità e sicurezza nel forese sud di Ravenna. La consigliera de La Pigna, Veronica Verlicchi, ha depositato due interrogazioni per chiedere chiarimenti in merito alla realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra le località di Classe e Fosso Ghiaia e l’installazione delle telecamere di video sorveglianza nella stessa Fosso Ghiaia.

"Entrambi i progetti - precisano dalla lista civica - sono stati oggetto di due mozioni presentate da Veronica Verlicchi nel 2020 e votate favorevolmente dal Consiglio comunale. Tuttavia, nonostante il preciso impegno derivante dal voto del Consiglio e le numerose promesse fatte dai vari assessori, in primis Fusignani e poi da Del Conte, ad oggi nulla é stato realizzato. Nel frattempo, continuano i disagi per i residenti di Fosso Ghiaia, sia in termini di collegamenti sia in termini di sicurezza".

In merito all’installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona artigianale di Fosso Ghiaia, Verlicchi vuole sapere da sindaco e Giunta "l'indicazione dettagliata dei provvedimenti e dei progetti, indicando la relativa tempistica, adottati per realizzare quanto contenuto nel dispositivo della mozione, il costo totale dell'intervento ed entro quale data verranno installate le telecamere di videosorveglianza".

Per quanto riguarda invece la pista ciclabile Classe-Fosso Ghiaia, la consigliera de La Pigna vuole conoscere il dettaglio dei provvedimenti e lo stato del progetto, con le relative tempistiche per la

realizzazione della ciclabile Classe - Fosso Ghiaia (primo stralcio) e il suo prolungamento

fino a Mirabilandia (secondo stralcio), oltre alle date relative alle gare d'appalto, all'inizio e alla conclusione dei lavori.