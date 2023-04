Pista ciclabile di Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo. Buzzi (Pd): “Importante sbloccare i lavori”

Il consigliere del Partito Democratico Gianmarco Buzzi è intervenuto martedì in Consiglio comunale in merito ai lavori della pista ciclabile di Madonna dell’Albero e Ponte Nuovo, tema sul quale ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale. Relativamente al progetto il Comune ha intanto approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali al secondo stralcio.

"La questione relativa alla ciclabile per collegare Madonna dell'Albero alla città, con un percorso che si snoda tra i campi e arriva fino Ponte Nuovo – ha detto Buzzi - si trascina da anni". Infatti, completato il primo stralcio nel 2017, il secondo è stato bloccato a causa di un ricorso al Tar da parte di un privato. In tempi recenti è intervenuta una sentenza del Tar che parla espressamente di "ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.

"Quest’opera – ricorda il consigliere – è fondamentale e assai attesa, visto che comporta significative ricadute per le comunità coinvolte. È dunque molto importante che vengano sbloccati definitivamente i lavori, con una tempistica dettagliata, anche in considerazione del comprensibile aumento dei costi, senz'altro oggi superiori ai 650.000 euro previsti nel 2018".