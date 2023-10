Pista ciclabile tra Mezzano e Borgo Masotti, Ancisi (LpRa): "Attesa da 18 anni"

"18 anni fa i residenti della frazione di Mezzano, attivandosi per sollecitare interventi e provvedimenti pubblici volti a diminuire la velocità dei veicoli che transitato su via dello Zuccherificio, chiesero che fosse realizzata una pista ciclabile tra Mezzano e Borgo Masotti. La risposta del Comune fu negativa. Nel 2013, 107 firmatari rinnovarono formalmente questa richiesta al sindaco, senza riceverne risposta. Da svariati anni, il Consiglio Territoriale di Mezzano ribadisce la priorità di questa richiesta 'popolare'". Lo afferma il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che ha depositato un'interrogazione.

La questione era stata toccata ancora il 25 marzo 2022 dalla consigliera comunale del PD Maria Gloria Natali, ex presidente del Consiglio territoriale di Mezzano, che ricevette la seguente risposta dall’assessora all’urbanistica Federica Del Conte: "Nel piano investimenti e nel piano triennale è previsto il primo stralcio di questo intervento. Lo abbiamo inserito con il fondo di finanziamento a mutuo, pensando proprio che possa essere tra quegli interventi che anche nelle risorse del PNRR o comunque nei fondi che la Regione mette a disposizione o che lo Stato mette a disposizione, possa trovare una sua risposta".

"In realtà, avendo la Giunta de Pascale adottato il piano triennale 2023-2025 dei lavori pubblici già tre mesi prima, l’opera “Realizzazione di pista ciclabile adiacente la via Zuccherificio-primo stralcio” era stata inserita, al costo di 750 mila euro, solamente nell’anno 2025, mentre solo quelle iscritte nell’anno in corso godono di un finanziamento e di concrete possibilità di effettuazione - sostiene Ancisi - Quelle del 2024 e ancor di più quelle del 2025 sono più che altro dei promemoria, rinviabili, modificabili o annullabili di anno in anno. Sta di fatto che da maggio 2022 di questa pista ciclabile non si sa più niente, essendo comunque apprezzabile che l’intenzione di farla sia stata finalmente scritta in un atto ufficiale del Comune di Ravenna".

"Avvicinandosi fine 2023 e ragionandosi fin d’ora, all’interno dell’Amministrazione, del nuovo piano triennale 2024-2026, pare perciò opportuno chiedere al sindaco se la pista ciclabile in questione potrà farvi passi in avanti reali, per esempio con l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo. Tutto ciò - conclude Ancisi - senza aspettare che su tutte le buone intenzioni politiche arrivino fondi europei, statali o regionali, giacché i cittadini di Ravenna pagano le tasse del Comune di Ravenna anche per riceverne le opere pubbliche di interesse primario, e questa ne ha tutte le caratteristiche, riconosciute dalla Giunta de Pascale stessa".