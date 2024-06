Pista ciclabile in via Baiona, Schiano (M5S): "Presto sarà una realtà per lavoratori e turisti"

Ieri in Consiglio Comunale il capogruppo del Movimento 5 stelle, Giancarlo Schiano, ha chiesto attraverso un question time un aggiornamento per comprendere lo stato dell’arte della Ciclovia Adriatica "che sarà presto realtà, ed i vari poli industriali limitrofi di via Baiona", afferma il pentastellato. L’assessora Del Conte ha assicurato che, nonostante l’ingente investimento di fondi e l’imponente studio che si cela dietro questa grande opera, anche questa aggiunta di collegamento proposta nel 2022 dal consigliere Schiano, a seguito di un confronto con Alessio Lombardi (rappresentante del lavoro e della sicurezza per Marcegaglia), sarà presto una realtà.

"Il collegamento tra i raccordi ciclopedonali e i principali poli industriali (da Marcegaglia sino ad ALMA Petroli) di via Baiona saranno pronti presumibilmente entro quest’anno, il tutto per favorire il raggiungimento del posto di lavoro attraverso la pista ciclabile per centinaia di dipendenti", sottolinea Schiano. Un'implementazione al percorso richiesta a seguito di varie segnalazioni da parte di cittadini e dipendenti delle imprese operanti nel tratto di via Baiona, che collega Ravenna con Porto Corsini. Il tratto di via Baiona rientrerà nel percorso di realizzazione della ciclovia turistica nazionale “Adriatica” che si estenderà per ben 25 Km, la quale andrà a implementare la promozione di percorsi 'casa – lavoro'. Un progetto che "favorirà tanto il turismo quanto la mobilità dolce per i lavoratori che vorranno raggiungere il posto di lavoro in sicurezza e con la bicicletta o con mezzi alternativi, riducendo anche le emissioni di Co2", conclude Schiano.