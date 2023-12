Pista ciclabile di via Galilei, 280 mila euro per il ricafimento. Ancisi (Lpra): "Lavori nel 2024"

Sarà rifatta nel corso del 2024 la pista ciclabile di via Galilei. Lo riferisce il consigliere di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, che sul tema aveva già presentato una interrogazione per evidenziare "come essa sia accidentata ininterrottamente dai dossi prodotti dalle radici degli alberi e da buche profonde". Ancisi ha quindi chiesto "se e come l’Amministrazione intendesse rimediare al ritardo, interpellando al riguardo anche l’area Infrastrutture civili del Comune".

La risposta, pervenuta dal servizio Strade, è che, tra i lavori da avviare nel corso del 2024, è stata inserita, con un investimento di 280 mila euro, la “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dissesti provocati da apparati radicali delle alberature lungo la pista ciclabile di Via Galilei a Ravenna”, rivolta a raggiungere questi obiettivi: “Incremento delle condizioni di sicurezza per la circolazione di pedoni e ciclisti; miglioramento delle prestazioni in termini di funzionalità operativa e di sicurezza della pista esistente, nel rispetto degli esistenti vincoli esistenti; riduzione dell’incidentalità”. L’area di intervento è compresa “tra via Ravegnana e la rotonda Gran Bretagna, per una lunghezza di circa 1.320 metri.”

Questa la sintetica descrizione tecnica dell’opera fornita dal servizio Strade: “Rilevato che il danneggiamento della superficie ciclabile è prevalentemente causato dagli apparati radicali dei pioppi cipressini che costeggiano quasi tutta la pista ciclabile, nel progetto si è valutato di ridurre il più possibile l’interferenza tra le radici e la sovrastruttura stradale. La soluzione che sarà attuata consiste nel rialzare, dove possibile, la quota della pista ciclabile, eliminando il dislivello tra i cordoli ed il piano viabile. In tal modo si otterrà anche il beneficio di allontanare dalla piattaforma ciclabile le acque meteoriche, che saranno rese disponibili alle alberature anziché essere convogliate subito in fognatura”.