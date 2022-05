Pista ciclo pedonale di Marina Romea, Beccari (Pd): "A che punto sono i lavori?"

La consigliera del Pd Stefania Beccari presenterà al consiglio un’interrogazione sugli interventi previsti per il completamento della rete ciclo-pedonale a Marina Romea. La Giunta di Ravenna ha infatti approvato il progetto che riguarda la realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale da realizzarsi in viale Italia a Marina Romea nel tratto compreso tra viale Ferrara e viale delle Valli. È già presente un percorso ciclo pedonale in viale Italia nel tratto precedente a viale Ferrara e nel tratto prospiciente via delle Valli, più precisamente fino allo stradello di accesso ai bagni Carolina, Losco e Mercurio.

"Viale Italia – scrive la consigliera dem - presenta diverse criticità dovute principalmente al mancato collegamento con i tratti ciclo pedonali esistenti, pertanto risulta poco funzionale a soddisfare le esigenze di pedoni e ciclisti. Il nuovo tratto in progetto si colloca all'interno della rete ciclabile regionale facente parte della ciclovia nazionale denominata Ciclo via Adriatica e proposta EuroVelo e si sviluppa complessivamente da nord a sud lungo tutto il territorio comunale unendo anche le ciclo vie del Comune di Comacchio a nord con quelle del Comune di Cervia a sud".

"L’obiettivo di tale progetto è quello di promuovere la sempre maggiore fruizione delle principali risorse culturali, naturali e paesaggistiche del nostro territorio, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dello stesso e delle esigenze di collegamento. Il completamento del tratto mancante valorizzerà la località dal punto di vista ambientale favorendo il cicloturismo. Considerato – conclude Beccari - che siamo a ridosso di una nuova stagione estiva, è importante avere informazioni sulle tempistiche di avvio dei lavori di completamento e sui parcheggi auto posti lungo il tratto interessato".