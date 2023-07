Platani abbattuti in zona stazione, Ancisi (LpRa): "Quando sarà restituita dignità al verde della città"

Dopo la lettera di protesta del Comitato Nuova Isola San Giovanni Ravenna, sulla situazione di degrado nella zona della stazione, anche il consiglie comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) entra nella discussione interessandosi in particolare al patrimonio verde dell'area. Già nel gennaio 2022, il consigliere aveva contato "18 stalli vuoti, soprattutto in viale Pallavicini, del quale appariva addirittura compromessa anche l’estetica".

Ora Ancisi torna sul tema con un'interrogazione al sindaco. "Dopo alcune insistenze, la Giunta comunale partorì finalmente, nel gennaio 2023 un progetto unico per la 'Posa di nuove alberature nei viali Santi Baldini/Pallavicini/Farini e in piazza Rosmini'. Anche sul parco di questa piazza, esistente, ma rinsecchito e deserto, nei pressi del Lidl di via Lercaro, il problema era stato sollevato dal sottoscritto con un’altra interrogazione al sindaco. Nei tre viali della stazione i platani mancanti, addirittura 30, sarebbero stati sostituiti piantando altrettante essenze di platano con circonferenza di cm 25/30, servite da un tubo di drenaggio microforato perché fossero dovutamente innaffiate fino all’attecchimento. Nella 'piazza verde Rosmini - affermava la relazione tecnica del progetto - nel tempo si sono perse alcune alberature, per cui durante l’estate l’area risulta molto assolata e scarsamente fruibile, per cui si ritiene necessario intervenire reintroducendo le piante mancanti (2 platani, 3 querce e 4 olmi, con circonferenze di cm 16/18), in tal modo riducendo la bolla di calore estiva nell’area'. Mi compiacqui del progetto, anche perché il contratto del successivo imminente appalto prevedeva, su entrambi gli interventi, la manutenzione e la garanzia per due anni da parte della ditta incaricata, la quale avrebbe inoltre dovuto comunicare la data degli innaffiamenti almeno con tre giorni di anticipo, onde il Comune potesse controllarli".

"È passato però anche aprile 2023 e non si è visto niente. Da un primo contatto informale ho saputo che c’è il finanziamento delle opere, ma non è stato neppure avviata la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori - conclude Ancisi - Per ora non vado oltre, se non per interrogare il sindaco sulle ragioni di tanta sciatteria e chiedergli se aprile 2024 sarà la volta buona perché sia restituita dignità al verde della zona stazione e reso umano quello di piazza Rosmini".